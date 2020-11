E dagli Stati Uniti parte una petizione per il Franchi. “Siamo preoccupati per i progetti che ha la Fiorentina, minacciato lo status storico di questo monumento”

Una petizione lanciata niente meno che dagli Stati Uniti. E’ Thomas Leslie, architetto, storico e professore all’Università dell’Iowa ad intervenire per cercare di “salvare lo stadio Artemio Franchi”, ovvero l’attuale casa della Fiorentina che il presidente Commisso vorrebbe buttare giù per poi ricostruirlo praticamente in maniera totale.

E nel momento in cui scriviamo hanno sottoscritto questo appello più di 1200 persone. Le firme poi saranno consegnate in qualche modo al sindaco di Firenze, Dario Nardella.

“In qualità di architetti, storici, ingegneri e conservazionisti internazionali, siamo preoccupati per i progetti della squadra di calcio Fiorentina che minacciano lo status storico di questo monumento dell’ingegneria – si legge come motivazione della raccolta firme – Il lavoro di Nervi è noto in tutto il mondo per la sua integrazione tra arte e scienza. Lo Stadio di Firenze è stata l’opera fondamentale da cui è cresciuta la sua carriera e la sua conservazione è fondamentale per salvare la storia del più grande ingegnere italiano”.