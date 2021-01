E dieci anni dopo Prandelli vede De Silvestri marcare Ribery… ma a maglie invertite

Dieci anni fa, Franck Ribery era una delle preoccupazioni principali per Cesare Prandelli, anche lì allenatore della Fiorentina ma da avversario del Bayern Monaco in Champions League. E nella sfida del “Franchi” sull’esterno francese, che allora giocava da ala vera e propria, c’era Lorenzo De Silvestri, oggi di ritorno per l’ennesima volta da avversario e per la prima con la divisa del Bologna. La Gazzetta dello Sport ricorda questa combinazione, con Ribery che cerca tra l’altro il suo primo gol in casa e soprattutto il primo in questa stagione, dopo i 3 della scorsa Serie A.

