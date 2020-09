E Diego Della Valle costruirà il nuovo stadio…ma a Casette d’Ete

Dopo tanto parlare di stadio Diego Della Valle ne costruirà uno. L’ex patron della Fiorentina lo farà però nel suo territorio d’origine e non sarà certo a forma di nuvola come era stato immaginato dall’architetto Fuksas per Firenze e la squadra viola nel settembre 2008.

Quest’oggi il nuovo impianto di Casette d’Ete sarà presentato in Comune alla presenza dell’imprenditore e del sindaco di Sant’Elpidio a Mare (di cui Casette è una frazione). Andrà a sostituire l’ex stadio Brancadoro diventato inagibile a seguito di alcune esondazioni.