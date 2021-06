E Diego Della Valle sorride: Azioni Tod’s ai massimi dal 2018

Può decisamente sorridere l’ex Presidente della Fiorentina Diego Della Valle. Massiccio rialzo per Tod’s. Come riporta Trendonline.com, il titolo scatta in avanti e sale su livelli abbandonati a fine 2018 con volumi di contrattazione che non si vedevano da aprile in occasione dell’arrivo di Chiara Ferragni nel cda e dell’incremento della partecipazione del colosso LVMH al 10%. Alcuni operatori segnalano la concomitanza del rally di Tod’s con il debutto positivo alla borsa tedesca di ABOUT YOU, il sito di e-commerce del settore moda per i giovani