E dopo Commisso, il giornalista mette nel mirino anche Zhang

Dopo il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso è toccato a quello dell’Inter, Steven Zhang. Cosa hanno in comune i due oltre ad essere grandi imprenditori? Essere riusciti ad entrare nel mirino di Fabio Ravezzani, direttore di TopCalcio24.

Dopo Juventus-Fiorentina e le dichiarazioni del presidente viola, Ravezzani non esitò ad attaccarlo dicendo: “Se neanche a mente fredda si riesce a riconoscere che non c’è stato scandalo arbitrale in Juve-Fiorentina e che gli unici fatti gravi sono stati dichiarazioni e comportamenti dei vari Commisso, Pradé e Antognoni, beh, è inutile ragionare di calcio. E ognuno ha i guru che merita”.

Una dichiarazione che faceva passare Rocco Commisso come uno sprovveduto che non sa stare al mondo.

La stessa cosa è successa a Zhang che dopo lo sfogo sui social sulle decisioni di Lega chesi è beccato un: “Zhang fuori giri (più grande, oscuro pagliaccio è irricevibile) ma soprattutto nessuno gli ha spiegato che a prendersi cura della pubblica salute non deve essere l’esangue Dal Pino, ma Ministeri Sport e Salute con governatori. Chi plaude al suo post non ha capito nulla. Come lui”.

Una dichiarazione pesante che evidenzia come Ravezzani creda che i presidenti stranieri non sappiano stare nel calcio italiano e non siano in grado di capire ciò che accade.