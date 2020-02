E dopo diversi giocatori, la Fiorentina potrebbe pescare anche l’allenatore dal Sassuolo

La scorsa estate sono arrivati alla Fiorentina via Sassuolo Lirola e Boateng. Questo inverno invece dai neroverdi è stato prelevato Duncan. E la prossima estate? Secondo Sassuolonews.net, dopo tre giocatori, c’è la possibilità che i viola peschino in Emilia anche l’allenatore. Si parla di un club, quello viola, che ha preso informazioni su Roberto De Zerbi, uno dei tecnici di nuova generazione più interessanti.

Il Sassuolo tra l’altro sta avendo un ottimo ritmo in questo girone di ritorno avendo portato a casa 10 punti in 4 partite portandosi via dalla zona pericolosa della classifica ed essendosi issato a soli 5 punti dal sesto posto.