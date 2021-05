E dopo due anni dal matrimonio finito con la Fiorentina, Diego Della Valle potrebbe “liberarsi” anche di…Tod’s!

“Se vendo, vendo a LVMH”. E, intanto, costruisco le premesse per un mio passo indietro. L’ex Presidente della FiorentinaDiego Della Valle ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dalla gestione quotidiana del gruppo Tod’s. Entro quando? Un anno. L’imprenditore marchigiano lo ha dichiarato ieri durante il suo intervento al Business of Luxury Summit organizzato dal Financial Time. In altre parole, ha chiarito che tra un anno vorrebbe cedere il controllo del gruppo ad altri membri della famiglia. E, potenzialmente, anche al suo storico amico francese: Bernard Arnault. Diego Della Valle ha dichiarato di essere disponibile a vendere un’ulteriore quota aggiuntiva del suo gruppo a LVMH. Un “pezzo in più” del capitale, quindi, dopo che i francesi, di recente, sono saliti al 10% investendo oltre 74 milioni di euro. “La vendita delle quote è stato un segno per dimostrare che ci piace stare insieme – ha ribadito DDV -. Se abbiamo l’occasione di fare qualcosa in futuro cerchiamo di farlo. Se è possibile siamo pronti“. E, attenzione: Della Valle ha escluso qualsiasi scelta alternativa. In altre parole: se venderà, “al 100%, di sicuro” lo farà solo a LVMH. A riportarlo è laconceria.it