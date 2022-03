E dopo essere stata esclusa dalle competizioni UEFA e FIFA… la Russia si candida per ospitare gli Europei

Incredibile ma vero: la Russia vuole candidarsi per ospitare gli Europei del 2028 oppure quelli del 2032. Una decisione alquanto surreale, visto che la Russia è stata esclusa da tutte le competizioni UEFA e FIFA in seguito all’invasione dell’Ucraina che ha scatenato la guerra.

Oggi, termine ultimo per presentare la domanda di candidatura, il membro del Comitato Esecutivo della RFU Sergey Anokhin ha reso nota la decisione della Russia all’emittente Match TV. Sulla questione si è espresso anche il direttore generale Rustem Saymanov: “La Federazione Russa farà domanda per gli Europei 2028 e 2032, non è uno scherzo. La vita continua, siamo aperti e pronti, non dobbiamo essere chiusi nei confronti di UEFA e FIFA. Abbiamo ospitato tante gare di alto livello e c’è molto tempo da qui ai due eventi, la situazione cambierà e studieremo tutto nei minimi particolari”.