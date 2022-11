E dopo essere stato a un passo dal cederlo alla Fiorentina… il Torino potrebbe rinnovare il contratto di Milinkovic-Savic

In estate sembrava lui il candidato principale a diventare il nuovo portiere della Fiorentina. Poi la trattativa per Vanja Milinkovic-Savic si arenò, probabilmente perché il Torino non gradì l’affondo della società viola per Mandragora.

Milinkovic-Savic che, dopo aver perso il posto nel finale della scorsa stagione, adesso rappresenta invece un punto fermo della squadra di Juric. Non un portiere eccelso, anzi con tanti difetti dal punto di vista tecnico, ma di grande carattere e tutto sommato efficace. Ecco allora che per lui – riporta Gazzetta.it – potrebbe arrivare addirittura il rinnovo di contratto, come dimostra la presenza a Torino del suo procuratore Mateja Kezman.