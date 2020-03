E dopo la positività al coronavirus…Rugani viene accostato alla Fiorentina. Obiettivo Berardi, ma ad una condizione

Il mondo del calcio è sotto shock per la notizia della positività al coronavirus-COVID19 di Daniele Rugani, difensore della Juventus. Ma questa notizia viene accompagnata da un’altra che troviamo su Tuttosport: il giocatore bianconero è accostato alla Fiorentina per la prossima stagione. Sarebbe uno degli obiettivi principali di mercato della squadra viola, assieme a Berardi del Sassuolo che però potrebbe arrivare in caso ci fosse bisogno di sostituire Chiesa. Già presi Amrabat e anche Kouame è sostanzialmente un acquisto per il prossimo campionato.