E dopo la prestazione di Milano Prandelli concede alla squadra un giorno di riposo in più

Anche se dopo una prestazione come quella di Milano ci sarebbe solo da lavorare tanto e sodo, la Fiorentina quest’oggi non è scesa in campo al centro sportivo Davide Astori. Fin qui nulla di nuovo comunque, dal momento che solitamente non ci si allena mai il giorno successivo alla gara.

Tuttavia, come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, Cesare Prandelli ha concesso un ulteriore giorno di riposo alla squadra che non si allenerà neanche domani. Il motivo, probabilmente, è dovuto al fatto che il prossimo impegno contro il Genoa si giocherà di lunedì sera.

Quello che poteva essere un giorno di lavoro in più per preparare la partita, dunque, verrà invece utilizzato dai giocatori per recuperare le energie. E magari anche per schiarirsi le idee onde evitare altre brutte figure.