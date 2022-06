E dopo la trattativa interrotta con la Fiorentina Grillitsch strizza l’occhio alla Roma. Incontro in programma tra il procuratore e i giallorossi

Dopo la mancata conclusione della trattativa con la Fiorentina il centrocampista austriaco Florian Grillitsch potrebbe approdare in un altro club di Serie A. Sulle sue tracce c’è infatti la Roma, dopo che lo aveva cercato in inverno. Il club capitolino adesso è intenzionato ad aggiudicarsi il giocatore a parametro zero dopo il termine del contratto con l’Hoffenheim.

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra i giallorossi e il suo procuratore per capire la fattibilità della trattativa. Il tecnico Josè Mourinho lo avrebbe espressamente richiesto. La dirigenza della Roma è quindi pronta a trattare per il giocatore che fino a pochi giorni fa sembrava a un passo a divenire una nuova pedina del centrocampo della Fiorentina