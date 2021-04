E dopo l’espulsione rifilata a Ibrahimovic, Maresca si ritrova “declassato” in Sassuolo-Fiorentina, ma non nelle vesti di direttore di gara…

Come vi abbiamo raccontato prima, sono stati designati gli arbitri per il 31esimo turno di Serie A. Fabio Maresca, l’arbitro che ha espulso Zlatan Ibrahimovic nella partita del ‘Tardini’ tra Parma e Milan, è stato ‘retrocesso, si fa per dire, al ruolo di quarto uomo per la prossima giornata del nostro campionato. Il fischietto napoletano non dirigerà nessun incontro, ma sarà presente nel match di sabato pomeriggio al ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Fiorentina. Questa scelta è frutto probabilmente dell’errore commesso dall’arbitro, il quale ha sanzionato con un cartellino rosso l’attaccante svedese del Milan per aver sentito un insulto pronunciato dal numero undici rossonero.