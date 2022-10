“E’ evidente che la rosa sia meno forte dell’anno scorso. Cabral? Giocatore mediocre, in nove mesi non ha fatto niente”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “La partita di ieri non cambia molto, visto il livello degli Hearts. Mi porto dietro l’impegno della squadra, ma resta il fatto che la rosa è scesa di qualità rispetto all’anno scorso considerando anche gli infortuni. In campionato la situazione mi sembra buia, per rimontare e tornare in zona Europa servirebbe un filotto di risultati positivi”.

E poi su Italiano ha aggiunto: “Avverto poca fiducia nei suoi confronti, ma nel calcio non c’è memoria si sa. Secondo me l’allenatore riuscirà a risolvere alcuni problemi, ho molta fiducia in lui anche la situazione è più complessa rispetto all’anno scorso. In attacco è evidente che abbia deciso di puntare su Jovic, anche perché Cabral è qui da nove mesi e non ha fatto niente. Penso che il brasiliano sia un giocatore mediocre, non valido tecnicamente per un campionato difficile come la Serie A”.