E finalmente Bernardeschi potrebbe tornare utile alla Juventus: l’ex Fiorentina possibile pedina di scambio per arrivare a un grande attaccante

Da grande acquisto dell’estate a… pedina di scambio. Potrebbe essere questo il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus. Secondo tuttomercatoweb, infatti, l’ex Fiorentina sarebbe stato chiesto dal Napoli come contropartita nell’affare Milik. I bianconeri per adesso hanno dato risposta negativa, ma l’impressione è che con i giusti accordi possano cambiare idea. D’altronde la Juve vuole fortemente l’attaccante polacco, e Bernardeschi non è propriamente un insostituibile. Anzi, date le circostanze, “utilizzarlo” per arrivare a Milik potrebbe ripagare parzialmente la Juve dell’investimento fatto qualche estate fa.

