E finalmente Pulgar torna ad allenarsi in gruppo. Segnali positivi anche da Gonzalez

La Fiorentina è tornata al lavoro questa mattina. E dall’allenamento odierno arrivano delle buone notizie per la compagine viola.

Il centrocampista, Erick Pulgar, finalmente è tornato in gruppo. Il problema alla caviglia a questo punto dovrebbe essere archiviato e potremmo rivederlo tra i convocati per la trasferta di Bologna.

Segnali positivi anche dall’attaccante argentino, Nicolas Gonzalez. Ieri non lo si è visto in campo perché alle prese con un problema al polpaccio che, comunque, non era di grave entità.