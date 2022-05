E’ finita la fase della prudenza? Italiano pronto al rilancio dei titolari, con un grosso dubbio

Da circa due mesi la Fiorentina va avanti con un undici rimaneggiato in alcuni ruoli, con Odriozola e Bonaventura in affanno particolare nel loro recupero. A loro si è aggiunto Castrovilli, che ha chiuso la stagione e compromesso la prossima, oltre a Torreira: per tre di loro però la fase della prudenza dovrebbe essere giunta al termine. Almeno per lo spagnolo e l’uruguaiano i dubbi non dovrebbero esserci in vista del match con la Roma mentre per il classe ’89 qualche dubbio in più c’è, anche se la settimana libera è stata un toccasana un po’ per tutti. E anche Italiano a questo punto dovrebbe essere pronto a sciogliere i suoi cavalli migliori, dopo l’esperimento poco felice contro l’Udinese.