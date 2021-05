È finita oggi l’avventura a Firenze di un senatore della Fiorentina?

Tre erano i giocatori diffidati della Fiorentina prima della partita contro il Napoli giocata nel primo pomeriggio: Pezzella, Quarta e Kouame. Il capitano della Fiorentina ha ricevuto il cartellino giallo al 79esimo del secondo tempo e sarà squalificato in vista dell’ultima partita di campionato della squadra gigliata a Crotone.

Lo stesso Pezzella è tra gli indiziati principali a lasciare Firenze in estate e quelli di oggi per lui potrebbero essere stati gli ultimi minuti in Serie A con la maglia viola. L’attuale capitano della Fiorentina ha raggiunto oggi la sua 137esima presenza da quando è arrivato a Firenze. Da segnalare che a Crotone non ci sarà neanche Dragowski, espulso direttamente dalla panchina al 56esimo.