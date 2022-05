E’ finita tra il Parma e Iachini. I ducali sognano Gattuso in panchina

Le strade del Parma e di Beppe Iachini si separeranno. Non sono stati trovati i presupposti per continuare insieme il rapporto lavorativo e le parti si lasceranno, comunque in buoni rapporti. A breve è attesa l’ufficialità del club, che è già al lavoro per trovare un sostituto dell’ex allenatore della Fiorentina che permetta al Parma di lottare per la promozione in Serie A al termine della prossima stagione.

Il sogno si chiama Rino Gattuso, reduce da un anno di stop dopo la fine del suo rapporto con il Napoli al termine della stagione 2020/2021 e il breve matrimonio proprio con la Fiorentina. Il grande favorito, però, è Paolo Zanetti, che dopo l’esonero con il Venezia si trova attualmente senza una panchina. Nella lista del Parma, infine, c’è anche Fabio Grosso. A riportarlo è il sito di Gianluca Di Marzio.