È finito l’incubo di Ilicic: l’ex attaccante della Fiorentina torna tra i convocati dell’Atalanta

L’ultima apparizione in campo risale all’11 luglio scorso contro la Juventus. Poi l’improvviso ritorno in Slovenia. Josip Ilicic ha passato un momento non facile dopo che Bergamo era diventato per un certo periodo la città più colpita al mondo dal Coronavirus, dopo che durante la sua infanzia aveva già vissuto gli orrori della guerra. Oggi sembra finalmente e ufficialmente finito l’incubo di Ilicic, visto che Gasperini ha annunciato il suo ritorno tra i convocati dell’Atalanta per la sfida di domani contro il Napoli. Lo sloveno potrebbe addirittura tornare in campo dal primo minuto, visto i rientri dagli impegni in Nazionale di Muriel e Zapata. Una bella notizia per un giocatore (indipendentemente che rimanga simpatico o antipatico) dal talento sopraffino.

