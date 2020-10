E Firenze cosa pensa di Commisso? La città segue la tradizione… e si divide

Non perde occasione Rocco Commisso per ribadire le sue idee e ambizioni ma anche i suoi paletti e le sue regole. E così dopo un anno e mezzo di presidenza si è arrivati ad una gran bella svolta sul Centro Sportivo e al rettilineo finale per la destinazione da provare a portare avanti in ottica stadio. Di scontri verbali non ne sono mancati, specialmente con politica e sovrintendenza e non ne mancheranno neanche nell’immediato futuro: cosa ne pensa però la città? La Nazione ha provato a raccogliere un campione di popolazione, per sondare il sostegno al patron della Fiorentina. E secondo il quotidiano la città si è… divisa, come da tradizione. Nessuno dà di “Attila” al presidente naturalmente ma c’è anche chi pretende il rispetto della storia e il restauro conservativo, a fronte di chi invece propenderebbe per il rifacimento totale del “Franchi” o quantomeno per una struttura del tutto nuova.

