E fu così che il sogno di mercato della scorsa estate si accasò in una big del calcio italiano (per una cifra non certo spaventosa)

Per il sogno estivo della scorsa estate della Fiorentina, Sandro Tonali, siamo arrivati alle firme: il centrocampista del Brescia diventerà nerazzurro per circa 35 milioni di euro, per una operazione in prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere definita già in settimana. Che il nuovo tecnico sia Conte o Allegri, il classe 2000 ha la capacità di mettere d’accordo tutti secondo la Gazzetta dello Sport.

