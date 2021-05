E’ Gattuso-mania: “Sarebbe un gran colpo per la Fiorentina. Se il Napoli non avesse avuto così tanti infortuni sarebbe stato a ridosso dell’Inter“

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato così a Radio Bruno: “Il calo del Benevento ha fatto sì che Fiorentina e Cagliari siano ormai prossime all’obbiettivo salvezza. Probabilmente i viola non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa in una stagione nata male. Poi basta poco, anche il cambio dell’allenatore, e i risultati arrivano tutti insieme“.

Gattuso alla Fiorentina? “Rino sta facendo bene al Napoli. Purtroppo oggi si è incrinato il rapporto con De Laurentiis e per questo andrà via. Ma Gattuso sarebbe un grande colpo per la Fiorentina. In questi anni è cresciuto tanto e il suo Napoli esprime un ottimo calcio. Ha idee importanti anche se qualche errore importante l’ha fatto, ma questo fa parte dell’esperienza che sta facendo. Difetti? Forse dovrebbe essere più pragmatico in certe situazioni e in certe partite. Se il Napoli non avesse avuto così tanti infortuni sarebbe stato a ridosso dell’Inter“.

Sul ruolo del portiere: “Gattuso predilige il portiere capace di far partire l’azione dal basso e la scelta di Ospina la dice lunga su questo aspetto. Vuole che la palla non si butti mai avanti ma che venga giocata dal portiere. Dragowski? A me piace e sta facendo benissimo. Può crescere ancora tanto“.