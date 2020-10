E’ già finito l’esperimento delle mezzali-fantasia? Iachini è costretto a una rinuncia pesante

Lo step offensivo pensato da Iachini a inizio stagione era stato quello di reinventare Amrabat davanti alla difesa, da “regista”, per affiancargli due mezzali tecniche e di inserimento come Castrovilli e Bonaventura. Di fatto però il tutto era pensato in assenza di Pulgar, l’unico a poter agire davvero in regia, pur non essendo quel tipo di giocatore al 100%. Ora che il cileno è rientrato però, nel centrocampo a 3 viola per una delle due mezzali non ci sarà spazio, almeno dall’inizio, perché l’esperimento non ha dato così tanti frutti in termini di costruzione e pericolosità. Ecco allora che Iachini sarà costretto ad una rinuncia importante a centrocampo. Sempre che non arrivi un cambio di modulo a rimettere tutto in discussione.

