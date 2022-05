E’ già vigilia per la Roma: giallorossi incerottati e con la testa al Feyenoord. Il Torino vuole chiudere in bellezza

Rispetto a Fiorentina e Atalanta, in campo sabato sera, la Roma scenderà in campo già domani sera così da avere più giorni per preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord.

Di scena a Torino contro granata, i giallorossi dovranno certamente fare a meno di tre pedine importanti come Zaniolo, Smalling e Mkhitaryan. In dubbio anche Karsdorp, assente all’allenamento di ieri: Mourinho, in vista della partita di mercoledì prossimo, potrebbe dunque decidere di non rischiarlo. Più in generale, è prevedibile che il tecnico portoghese faccia ampio uso del turnover per consentire a coloro che hanno tirato la carretta di riposarsi in vista della finale.

Non sarà una partita facile per la Roma, con il Torino che vorrà cercare di chiudere la stagione con un risultato positivo davanti ai propri tifosi. Senza considerare che verosimilmente potrebbe essere l’ultima di Belotti in granata, uno stimolo in più per fare bene.