E i social del Verona si riempiono dell’ironia dei tifosi della Fiorentina: “Grazie per averci fatto vincere”

Oggigiorno, si sa, i social sono lo spazio principale per permettere a tutti di esprimere la propria opinione. Al di là che questa possa essere o meno una cosa positiva, bisogna ammettere che spesso leggendo i commenti dei tifosi si riesce a farsi un’idea abbastanza chiara dell’opinione pubblica.

In questo caso sono risultati molto particolari, e se vogliamo anche divertenti nel nome della solita autoironia fiorentina, i commenti arrivati sulla pagina Instagram del Verona. Sotto al post che comunicava il risultato della partita con la Fiorentina, infatti, molti tifosi viola hanno ringraziato i gialloblù per aver lasciato vincere la squadra di Iachini. “Grazie fratelli budei”, oppure “Grazie per esservi scansati, onore a voi”, sono solo alcuni dei messaggi arrivati.

Trattasi ovviamente di ironia, anche perché sul campo il Verona, almeno nel primo tempo, è sembrato tutt’altro che demotivato. Lasagna e compagni hanno sbattuto contro Dragowski, mentre la Fiorentina ha capitalizzato al massimo le poche occasioni create. Una realtà dei fatti che, sempre per rimanere sui commenti di cui parlavamo prima, ha fatto arrabbiare non poco i tifosi del Verona che hanno accusato pesantemente la squadra di avere ormai da tempo staccato la spina.