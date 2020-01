E Iachini non ha mai smesso di stimolare il suo gioiello. Il Genoa, una buona occasione per rimpolpare il bottino

“Castrovilli deve diventare un centrocampista da dieci gol. Ha i numeri per centrare questo obiettivo”. Beppe Iachini non ha mai smesso di stimolare il gioiello viola. Come scrive La Gazzetta dello Sport, lo considera un talento formidabile, con margini di crescita importanti. Anche in fase realizzativa. Il numero 8 della Fiorentina è a quota tre reti. La partita contro il Genoa è una buona occasione per rimpolpare il suo bottino personale. Del resto, i suoi modelli di riferimento, Tardelli e Marchisio, hanno sempre avuto il fiuto del gol. È un momento speciale per Gaetano Castrovilli. Nelle «voci» dedicate al prossimo mercato estivo è addirittura più nominato di Chiesa. Lo vogliono tutti. Ma nessuno si illuda, Rocco Commisso è stato chiaro: “Resterà viola per molti anni”.