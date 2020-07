E Iachini ora rischia? Per qualcuno è così…

“Iachini rischia”. Questo è quello che si legge su Tuttosport di stamani sull’attuale allenatore della Fiorentina. Rischia per la classifica della squadra e rischia anche di non terminare questo campionato.

Che i viola siano in difficoltà questo è palese e chiaro a tutti e, come spesso accade nel calcio, il primo dito viene sempre puntato verso l’allenatore. Sulla fonte citata si legge anche che quello del gol si conferma un problema, la classifica per Iachini brucia e il finale di stagione s’annuncia quantomai complicato come il calendario.