E Iachini si ritrova in concorrenza con Venturato…

Allenatori in bilico ce ne sono diversi. Uno di questi è Luigi Di Biagio alla Spal, tanto che cominciano ad uscire nomi per la sua successione. In lizza per la panchina dei ferraresi ci sono, stando a La Nuova Ferrara, Roberto Venturato, artefice da cinque anni delle imprese cadette del Cittadella e Giuseppe Iachini, che non resterà alla Fiorentina.

Iachini in B si è trovato sempre molto bene portando alla vittoria del campionato squadre come Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo. E’ ormai un tecnico esperto che però non ha saputo cogliere pienamente le occasioni che ha avuto per imporsi all’attenzione, a cominciare proprio da Firenze quest’anno.