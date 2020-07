E il campionato di Ribery potrebbe essere già finito

Niente Ribery in campo contro il Bologna e, probabilmente, neanche a Ferrara. Il campionato del fuoriclasse francese potrebbe essere già finito a causa di un acciacco fisico. “Franck ha avuto un problema – ha raccontato l’allenatore gigliato, Iachini – e non so se riuscirà a recuperare o meno per la prossima partita. Verificheremo nei prossimi giorni, ma certo non rischieremo nulla perché non ha senso farlo in questo momento”.

Purtroppo questa prima stagione italiana del francese è stata scandita dagli infortuni, in particolare quello alla caviglia dopo Fiorentina-Lecce che gli è costato un’operazione e diversi mesi di stop.