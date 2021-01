E il Comune di Firenze come risponde? Le riflessioni di Nardella e l’idea della copertura con mutuo. Incontro con Commisso dietro l’angolo

Per il momento dal Comune di Firenze non sono arrivate repliche ufficiali alla lettera inviata dal Mibact sugli interventi realizzabili al ‘Franchi’: una serie di vincoli probabilmente attesi ma che non fanno certo il gioco di Dario Nardella, per il quale un via libera a Commisso avrebbe significato la risoluzione di tanti problemi. E invece i problemi restano, perché la Fiorentina si è già espressa, chiudendo le porte ad un intervento economico, mentre l’impianto necessita di tutta una serie di migliorie. Secondo La Nazione il primo cittadino si è confrontato con il presidente della Regione Giani, che ha suggerito di rivolgersi al Credito Sportivo per poter affrontare determinati interventi grazie ad un mutuo a tasso zero. Tra questi ci sarebbe ad esempio la copertura del ‘Franchi’, che in qualche modo potrebbe garantire già una crescita degli introiti: a brevissimo comunque ci sarà anche il faccia a faccia diretto con Commisso, già ad inizio settimana.

