E il ‘Franchi’ torna protagonista anche per l’Italia Femminile: ‘bastano’ due gol a Sabatino and co. per l’Europeo

L’Italia Femminile ha il futuro nelle proprie mani per quanto riguarda la qualificazione ad Euro 2022: nell’ultimo appuntamento del girone contro Israele, alla squadra di Milena Bertolini servirà una vittoria con almeno due gol segnati, per entrare tra le migliori seconde. La sfida andrà in scena mercoledì prossimo al ‘Franchi’, che torna così protagonista per una sfida decisiva: lo era stato anche in occasione di Italia-Portogallo, che nel giugno 2018 riportò le azzurre al Mondiale dopo 20 anni. Ci saranno anche tre ragazze della Fiorentina: il portiere Schroffenegger, il bomber Sabatino e l’esordiente Zanoli, classe 2002.

