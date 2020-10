È il giorno di Juventus-Fiorentina e alla quinta giornata la sfida potrebbe già essere fondamentale

Un risultato che potrebbe essere fondamentale per le ragazze di Fiorentina e Juventus per capire già adesso cosa ne potrebbe essere di questa stagione. Le bianconere sono a punteggio pieno dopo quattro giornate, la Fiorentina è reduce dall’unica sconfitta contro il Sassuolo. Alle 17.00 a Vinovo il calcio d’inizio del big match del campionato di Serie A femminile. Per la squadra di Cincotta una vittoria potrebbe voler dire fermare la corsa della Juventus e raggiungerle a 12 punti, mentre la vittoria bianconera potrebbe già segnare la fuga delle campionesse d’Italia in carica. In diretta su Sky Sport Serie A una partita sicuramente da non perdere.

