E il grande obiettivo della Fiorentina nello scorso mercato potrebbe finire ai rivali di sempre

Il grande obiettivo dello scorso mercato della Fiorentina potrebbe finire ai rivali di sempre. Già, perché secondo calciomercato.com la Juventus ha intenzione di fare sul serio per Rodrigo De Paul. Sia chiaro, l’Udinese non è cliente facile soprattutto quest’anno che il tempo per preparare la stagione sarà minimo. Ma i buoni rapporti tra le due società potrebbero condurre su un accordo, sulla base di quei soliti 35-40 milioni che la Fiorentina non era stata disposta a pagare. Cifra che potrebbe scendere leggermente solo nel caso in cui l’Udinese riuscisse a trattenere gli altri due diamanti della sua rosa: Fofana e il portiere Musso.

