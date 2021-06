È il mercato dei colpi di scena: Udinese e Atletico Madrid ancora distanti dall’accordo per De Paul, che ora…

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino, aggiornando la situazione sulla trattativa di bianconeri con l’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul. Queste le sue parole: “Le trattative ci sono e quella con l’Atletico Madrid è una delle più avanzate, ma le distanze sono ancora notevoli. Restano in ballo altri club, sono tante le società che lo vogliono. La trattativa non è ancora decollata”.

L’ormai ex obiettivo di mercato della Fiorentina ha già raggiunto l’accordo con la società campione di Spagna per il suo contratto, ma le società sono ancora lontane dal trovare un punto di incontro. Che la trattativa possa clamorosamente saltare? Un altro colpo di scena in un calciomercato che ce ne ha già regalati tanti.