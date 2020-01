E’ il momento del relax per Montella: ecco dove si è “nascosto” l’ex allenatore viola FOTO

Dopo mesi difficili a Firenze, per Vincenzo Montella è l’ora del relax per cercare di dimenticare una seconda esperienza quasi tragica in riva all’Arno. L’ex tecnico viola ha scelto la montagna, e in particolare Plan de Corones, per trascorrere sulla neve e sugli sci questo inizio di 2020. In sua compagnia alcuni amici, tra cui la showgirl Caterina Balivo, che l’ha immortalato nelle proprie Instagram Stories: