Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la dirigenza dell’Inter starebbe valutando il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra alla luce delle ultime prestazioni non entusiasmanti.

Nel caso in cui anche i prossimi confronti andassero male, tra gli allenatori a disposizione in vista dell’esonero ci sarebbe anche quello dell’ex tecnico viola Paulo Sousa. Oltre a lui anche il nome di Dejan Stankovic, attualmente forse il nome più spendibile in assoluto.