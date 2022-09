E il nuovo tecnico del Bologna…guarderà la sua nuova squadra solamente dagli spalti

Il Bologna avrà un nuovo tecnico, ma solamente dagli spalti. Dopo l’esonero dell’ex tecnico Sinisa Mihajlovic, Thiago Motta, la scorsa stagione alla guida dello Spezia, è arrivato da pochi minuti a Bologna per firmare il suo contratto che a partire da lunedì lo legherà al club rossoblù.

Secondo quanto riporta TMW, domani l’allenatore sarà al Dall’Ara per la gara contro la Fiorentina, mentre in panchina andrà Luca Vigiani, che in questa settimana ha preparato la sfida contro i viola dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic.