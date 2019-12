E il “profeta” Rocco chiama i ragazzi del settore giovanile

Da Bernardeschi e Chiesa a Venuti e Ranieri. Negli ultimi anni sono stati tanti i ragazzi sfornati dal settore giovanile per la prima squadra. Dalla festa organizzata dalla Fiorentina proprio per i giovani gigliati, anche il presidente Rocco Commisso ha voluto portare il suo augurio: “Qualche giorno qualcuno di voi sarà un grande giocatore della Fiorentina”. Sperando davvero che il Rocco, sia profeta in patria…