E il rosso in amichevole potrebbe costare caro a Pellegrini ma far sorridere la Fiorentina

E’ finita in caciara l’amichevole di ieri sera tra Betis e Roma, con ben tre espulsi per i giallorossi: uno di questi è stato Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso e perno del centrocampo di Mourinho. Il classe ’96 si è fatto buttare fuori per proteste e secondo La Gazzetta dello Sport, rischia grosso: tutto dipenderà infatti da ciò che scriverà sul referto l’arbitro Jorge Figueroa Vazquez. Se il fischietto spagnolo userà la mano pesante potrebbe arrivare anche una squalifica in gare ufficiali per il centrocampista: da capire se applicata eventualmente in ambito europeo (la Roma avrà il play-off di Conference League il 19 agosto) o in campionato, dove il primo avversario sarà proprio la Fiorentina.