E’ il turno di Amrabat: Un’operazione onerosa da ‘difendere’

Oggi torna a Firenze anche il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. E’ l’ultimo ad aggregarsi perché ha dovuto subire un intervento chirurgico a metà luglio in Francia per risolvere il problema della pubalgia.

Amrabat ha fatto cure e fisioterapia in Olanda dopo l’operazione e continuerà la fase di recupero nel capoluogo toscano e gradualmente verrà inserito nel gruppo a disposizione di Italiano.

Quanto al suo futuro non dovrebbero esserci novità clamorose nel corso di questa estate. Alla Fiorentina non sono pervenute offerte interessanti fino a questo momento. Senza contare il fatto che c’è da ‘difendere’ un’operazione che è stata molto onerosa per la società; i viola infatti, per prelevarlo dal Verona, hanno sborsato la bella cifra di 21,8 milioni di euro (bonus inclusi).