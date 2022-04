E il valore di mercato di Torreira…lievita!

Lucas Torreira è stato tra i primi, subito dopo i primi 90 minuti, a compattare lo spogliatoio e a lanciare il guanto di sfida ai bianconeri. Adesso farà di tutto per chiudere il cerchio, a qualunque costo. Sa bene di essere diventato uno dei garanti di questa squadra che piace e che diverte: se l’è cucita addosso fin dall’inizio, dimostrando di essere davvero il pernio di cui c’era bisogno. Prima ancora di pensare al futuro prossimo, Torreira ha una sola missione, quella di riconquistare una finale di Coppa Italia otto anni dopo l’ultima volta. Poi toccherà al suo entourage mettere a posto i tasselli del mosaico.

Come ricorda il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha un diritto di riscatto a proprio favore (15 milioni) e l’idea di esercitarlo è evidente ormai da tempo. L’ottimismo, in questo caso, non manca: c’è solo da capire quando il tutto verrà formalizzato e se davvero si riuscirà ad ottenere dall’Arsenal uno sconto. Anche perché nel frattempo il valore di mercato di Torreira è persino incrementato. Lo testimonia il Cies, l’osservatorio internazionale sul calcio che ne certifica un lieve aumento rispetto allo scorso gennaio, in virtù dei numeri messi insieme in questo stesso campionato, tra chilometri macinati, passaggi riusciti nella trequarti avversaria e occasioni da rete.