E in Cile erano già pronti a rimpiazzare Pulgar, Borghi: “E’ un buon giocatore ma Saavedra è meglio, l’avrei rimpiazzato con lui”

Il dibattito intorno a Erick Pulgar ha tenuto banco in Cile nei giorni scorsi, specialmente quando sembrava che il centrocampista fosse bloccato a Firenze dall’ordinanza della Asl Toscana. E le idee per rimpiazzarlo non mancavano, compresa quella dell’ex calciatore ed allenatore Claudio Borghi, che nella trasmissione Todos somos tecnicos ha avanzato una candidatura al posto del viola, quella di Ignacio Saavedra dell’Universidad Catolica: “Ora mi andrò a mettere in un casino che non merito ma credo umilmente che Pulgar sia sì un buon giocatore, gira bene il pallone, però Saavedra vale di più. Per quel ruolo, secondo me, è meglio. Dà equilibrio, ancora non ha il passo per giocare tra le linee ma il giorno che lo imparerà, non rimarrà più a giocare in Cile”.

