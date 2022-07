E intanto al Viola Park spunta…il verde. FOTO FN

C’è un grande prato verde dove nascono speranze… cantava negli anni Sessanta Gianni Morandi. I tifosi della Fiorentina confidano che sui prati verdi del Viola Park possano presto crescere “speranze” utili alla prima squadra.

Mentre procedono i lavori dei vari padiglioni, si è tinta di verde l’area est del centro sportivo in costruzione tra via Pian di Ripoli e via di Rosano. Un “grande prato verde”, costantemente innaffiato, che ha preso il posto del marrone della terra, si nota dalla collina di Quarto.

Complessivamente il Viola Park avrà otto campi da allenamento più i due dei mini stadi.