E intanto Biraghi e De Bruyne si ritrovano insieme all’interno di una classifica speciale

C’è chi dice che i numeri non mentono mai, e forse è proprio a quelli che Cristiano Biraghi potrebbe affidarsi per rispondere alle critiche. Perché il capitano della Fiorentina, ancora una volta, rientra in una speciale classifica insieme a grandi giocatori provenienti da tutta Europa.

Il tema è quello delle occasioni create, e Biraghi si trova al sesto posto con una media di 3,73 a partite. Dietro a un fenomeno come Kevin De Bruyne, davanti a Dembelè del Barcellona e a due giocatori del nostro campionato quali Deulofeu e Politano. Guida la classifica Zielinski, con una media di 4,09 occasioni create ogni novanta minuti.