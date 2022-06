E intanto c’è chi consiglia Belotti alla Fiorentina: “Un’occasione che potrebbe non ricapitare”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato a Tuttomercatoweb.com, rivolgendo un consiglio alla società viola per quanto riguarda il calciomercato e, in particolare, l’attacco: “Se devo dare un consiglio, dico di prendere uno come Belotti. Un’occasione così potrebbe non ricapitare (a zero)”.

Su un’altra opzione per l’attacco viola, ovvero Andrea Pinamonti: “Su di lui farei un investimento importante, anche perché è un giovane. Mi piace tantissimo. L’usato sicuro, comunque, è Belotti e lui a Firenze farebbe benissimo. La Fiorentina ci sta pensando? Non ne ho idea”.