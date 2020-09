E intanto c’è chi spara: Chiesa intrigato dalla prospettiva di giocare con la Juventus

Douglas Costa al Wolverhampton, Chiesa alla Juventus e la Fiorentina con più soldi in cassa. Questo è a grandi linee il piano che ha in testa il club bianconero per cambiare volto ai propri giocatori di fascia. Tuttosport quest’oggi spara anche che l’attaccante viola è fortemente intrigato dalla prospettiva di giocare in una squadra maggiormente ambiziosa rispetto ai gigliati. Commisso ha cambiato indubbiamente il suo modo di pensare sul giocatore: l’anno scorso era incedibile, quest’anno no, a patto che arrivino alla Fiorentina i milioni richiesti.

0 0 vote Article Rating