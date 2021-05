E intanto con Juric ci va a parlare il Torino di Cairo e Vagnati: Fiorentina tagliata fuori?

Nome molto accostato alla Fiorentina fin dall’estate scorsa: è quello di Ivan Juric, reduce da due stagioni molto buone al Verona. Ad oggi il croato non è favorito numero uno per la panchina viola ma con le poche certezze che ancora ci sono la sua candidatura non può essere certo esclusa a priori. A differenza però di un anno fa, la Fiorentina non parte certo davanti a tutte per lui: secondo Tuttosport infatti, il Torino ha già incontrato l’allenatore gialloblu subito dopo la salvezza ottenuta in settimana. A Milano il presidente Cairo e il ds Vagnati hanno intavolato l’accordo con il tecnico, senza però concludere l’affare: i granata sono dunque in pole per lui, la società viola invece ha anche il brutto precedente dell’estate passata da dover scontare.