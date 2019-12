E intanto Cutrone non va nemmeno in panchina nella partita del Wolverhampton di oggi…

L’attaccante del Wolverhampton, Patrick Cutrone, non è andato neanche in panchina nel match di oggi dei suoi contro il Liverpool. L’ex punta del Milan non doveva partire titolare ma non è infortunato e i rumors di questi ultimi giorni hanno spinto la società inglese a non portarlo nemmeno in panchina. Vedremo gli sviluppi della faccenda nei prossimi giorni.