E intanto Cutrone può conquistarsi un altro Europeo (ma a distanza)

Sarà un 2021 particolare dal punto di vista delle manifestazioni internazionali: a giugno ci sarà Euro 2021, con l’arretramento sul calendario degli Europei Under 21, suddivisi in due fasi: quella a gironi nell’ultima settimana di marzo, quella ad eliminazione diretta nell’ultima di maggio. Chi lotterà per esserci è sicuramente Patrick Cutrone, vero e proprio veterano e già protagonista della scorsa Under. L’attaccante viola ha contribuito con 3 gol nel girone di qualificazione ma in questa tornata è dovuto rimanere nella bolla della Fiorentina, rinunciando così alla convocazione. I suoi compagni però, dopo aver vinto giovedì in casa dell’Islanda, sono ad un passo dalla qualificazione, con un turno d’anticipo: basterà battere il Lussemburgo oggi pomeriggio. Per Cutrone si materializzerebbe così la possibilità di giocare un altro Europeo, sperando che a marzo non ci siano quarantene e bolle da rispettare.

